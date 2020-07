Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Heiden (ots)

Eine böse Überraschung erwartete am Donnerstag einen Autofahrer in Heiden: Ein Unbekannter hatte seinen geparkten Wagen angefahren. Der weiß lackierte Opel Astra hatte zwischen Montag, 06.00 Uhr, und Donnerstag, 15.20 Uhr, auf einem Seitenstreifen an der Industriestraße geparkt. Der Verursacher hatte sich entfernt, ohne sich um den Schaden in Höhe von circa 2.000 Euro zu kümmern. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

