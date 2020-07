Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - E-Scooter war nicht versichert

Bocholt (ots)

Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagnachmittag einen 14-jährigen Bocholter, der mit einem E-Scooter die Straße In der Ziegelheide befuhr. Der E-Scooter war nicht versichert, so dass die Beamten die Weiterfahrt untersagten und Strafverfahren gegen den 14-Jährigen und auch gegen dessen Vater als Halter des Scooters einleiteten. Die Aussagen der beiden Beschuldigten, von der Versicherungspflicht nichts gewusst zu haben, dürfte nicht vor der Strafe schützen.

