POL-BOR: Ahaus-Alstätte - Einbrecher wurden überrascht

Ahaus-Alstätte (ots)

In der Nacht zum Freitag versuchten zwei noch unbekannte Täter über den Kellereingang in ein Haus an der Öddingstraße einzubrechen. Der Geschädigte wurde darauf aufmerksam und sprach die Männer an, die daraufhin flüchteten. Täterbeschreibung: Beide schwarz bekleidet, einer ca. 170 - 180 cm groß, der andere ca. 185 - 190 cm groß. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

