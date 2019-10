Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit vier leicht verletzten Personen und drei beteiligten Fahrzeugen

Bielefeld (ots)

Am Mittwoch, 09.10.2019, gegen 17.20 Uhr, ereignete sich auf der BAB 33 in Fahrtrichtung Osnabrück, zwischen dem Autobahnkreuz Bielefeld und der Anschlussstelle Bielefeld-Senne, ein Verkehrsunfall mit drei Pkw und vier leicht verletzten Personen. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein mit zwei Personen besetzter Pkw VW Passat aus Bielefeld den rechten Fahrstreifen der BAB 33. Bei einem Fahrstreifenwechsel auf den linken Fahrstreifen übersah der 34 jährige Fahrer offenbar den bereits auf dem linken Fahrstreifen fahrenden Pkw VW Touran aus Offenbach. Es kam zu einer Berührung beider Fahrzeuge, wodurch der 54 jährige Touran-Fahrer die Kontrolle über den Pkw verlor und nach links in die dortige Betongleitwand schleuderte. Durch die Kollision kam auch der Bielefelder Passat ins Schleudern und touchierte seinerseits einen mit zwei Personen besetzten VW Passat aus Rahden, welcher gerade an der Anschlussstelle auf die BAB auffahren wollte. Die 25 jährige Fahrerin verlor hierdurch die Kontrolle über ihren Pkw und schleuderte nach rechts in die dortige Seitenschutzplanke. Bei dem Unfall wurden die beiden Insassen des Bielefelder VW Passat, Vater und Sohn, sowie die Fahrerin und deren Beifahrerin aus dem VW Passat aus Rahden leicht verletzt. Alle vier Personen konnten nach ambulanter Behandlung in Bielefelder Krankenhäusern entlassen werden. Der Fahrer des VW Touran blieb unverletzt. Aufgrund von Bergungs- und Reinigungsarbeiten musste einer von zwei Fahrstreifen bis 19.30 Uhr gesperrt werden. Zwischenzeitlich kam es zu einer Verkehrsbeeinträchtigung mit einer Staulänge bis zu drei Kilometern. Die Höhe des Sachschadens wurde auf ca. 35.000 Euro geschätzt.

