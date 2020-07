Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt-Spork - Motorboot gestohlen

Bocholt (ots)

In der Zeit von Samstag, 14.30 Uhr, bis Sonntag, 18.00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen Bootstrailer samt Boot. Der Trailer befand sich in einem Unterstand an der Straße Lensings Esch in Bocholt Spork. Bei dem Boot handelt es sich um ein hochwertiges Schlauchboot des Herstellers Nautica mit Yamaha Außenbordmotor (F 130). Das Schiffkennzeichen lautet DU-BC16. Die Tat wurde erst Tage später festgestellt und bei der Polizei angezeigt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Pressestelle

Frank Rentmeister

Telefon: 02861-900-2200

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell