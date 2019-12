Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: PKW-Fahrer unter Drogeneinfluss in Weitersburg

Bendorf (ots)

Am 20.12.2019 um 23:45 Uhr wurde durch eine Streife der Polizei Bendorf ein 59-jähriger PKW-Fahrer in der Ringstraße in Weitersburg einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei mussten die Beamten feststellen, dass der Beschuldigte deutlich unter Drogeneinfluss stand. Ferner wurden bei dem Fahrer auch noch Drogen aufgefunden und sichergestellt. Die Weiterfahrt wurde untersagt und bei dem Mann aus der Verbandsgemeinde Vallendar eine Blutentnahme angeordnet. Aufgrund der berauschten Autofahrt mit Drogen muss sich der Verantwortliche nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren und einem Strafverfahren nach dem Betäubungsmittelgesetz verantworten.

