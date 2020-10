Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Einbruch in mehrere Kellerabteile, Hinweise erbeten

Offenburg (ots)

Ein noch unbekannter Einbrecher machte sich in der Zeit zwischen Samstag, 14 Uhr und Sonntag, 15.40 Uhr in einem Gebäude in der Kastanienallee zu schaffen. Der vermeintliche Täter verschaffte sich Zutritt zu mehreren Kellerabteilen und entwendete bei seinem Diebeszug aus einem Anteil drei Bohrmaschinen der Marke Makita inklusive Koffer sowie diversen Aufsätzen. Der Diebstahlschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt. Hinweise zu verdächtigen Personen werden unter der Telefonnummer: 0781 21-2200 entgegengenommen. /sb

