Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Versuchter Diebstahl

Baden-Baden (ots)

Ein bislang unbekannter Langfinger wurde in der Nacht zum Montag höchstwahrscheinlich durch die ausgelöste Alarmanlage in die Flucht geschlagen. Der Ganove machte sich kurz vor 4 Uhr an einer Vitrine vor einem Juweliergeschäft in der Sophienstraße zu schaffen. Ein akustischer Alarm schlug den Ganoven schlussendlich ohne Beute in die Flucht. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden haben die Ermittlungen eingeleitet. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell