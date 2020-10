Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Steinbach - Vermisste erfolgreich aufgefunden

Baden-Baden (ots)

Die Suche nach einer vermissten Frau nahm am Sonntagnachmittag ein gutes Ende. Gegen 15.45 Uhr meldete eine Anruferin ihre Mutter beim Führungs- und Lagezentrum Offenburg als vermisst. Die 82-Jährige hatte sich wohl zwei Stunden zuvor in den Wald in Nähe der Eichenplochhütte begeben, um dort Pilze zu sammeln. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden wurden durch die Feuerwehr, die Rettungshundestaffel, das Technische Hilfswerk, die Bergwacht und den Rettungsdienst unterstützt. Die Dame konnte schlussendlich kurz nach 18 Uhr, etwa 20 Meter neben einer Straße, im Wald aufgefunden werden. Sie war soweit wohl auf und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. /jh

