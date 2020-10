Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Aufgefahren

Rastatt (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Sonntagnachmittag wurden zwei Verkehrsteilnehmer leicht verletzt. Eine 48-jährige Kawasaki-Fahrerin war wohl um kurz vor 12.30 Uhr auf der Baulandstraße in Richtung Rastatt/Rauental unterwegs, als sie verkehrsbedingt anhalten musste. Ein 59-Jähriger erkannte die Situation offenbar zu spät und fuhr der Motorradfahrerin mit seinem dreirädrigen Fahrzeug auf. Beim Versuch, noch nach rechts auszuweichen, kollidierte der Mann nach derzeitigem Sachstand mit dem Bordstein, woraufhin das Fahrzeug kippte auf den Fahrer selbst stürzte und ein dort befindliches Verkehrszeichen beschädigte. Beide Verkehrsteilnehmer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.700 Euro. /jh

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781 - 211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell