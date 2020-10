Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Renchen, Erlach- Diebstahl von E-Bikes, Zeugen gesucht // NACHTRAGSMELDUNG

Renchen, Erlach (ots)

Nach dem Diebstahl von vier E-Bikes in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Winkelstraße konnten zwei Tatverdächtige ermittelt werden. Die Besitzerin machte sich dabei selbst auf die Suche nach ihren E-Bikes und wurde nach einem Hinweis am Bahnhof in Appenweier fündig. Dort stellte sie zwei männliche Personen im Alter von 16 und 21 Jahren fest, die sich mit ihren gestohlenen Rädern am Gleis aufhielten. Die beiden mutmaßlichen Langfinger konnten nach telefonischer Verständigung von Beamten des Polizeireviers Kehl vorläufig festgenommen werden und müssen nun mit einer Anzeige wegen Fahrraddiebstahls rechnen.

/eb

Ursprüngliche Meldung vom 23.10.2020, 14:51 Uhr

Renchen, Erlach- Diebstahl von E-Bikes, Zeugen gesucht

Renchen, Erlach Bislang Unbekannte entwendeten zwischen Donnerstag, 20 Uhr und Freitag, 4:30 Uhr, insgesamt vier E-Bikes in der Winkelstraße. Die Fahrräder waren in einem ehemaligen Kuhstall, der nun als Werkstatt und Garage dient, untergestellt. Der entstandene Diebstahlsschaden beläuft sich auf rund 17.000 Euro. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer: 07841 7066-0 durch Beamte des Polizeireviers Achern/Oberkirch entgegengenommen.

/eb

