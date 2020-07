Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Wilde Müllbeseitigung - Zeugen gesucht

Stuttgart-Obertürkheim (ots)

Unbekannte Täter haben in den Weinbergen zwischen Freitag (24.07.2020) und Dienstag (28.07.2020) Elektrogeräte und Mobiliar weggeworfen. In der Verlängerung der Luise-Benger-Straße in Richtung Waldgebiet entsorgten sie Kühlschränke, Fernsehgeräte und Möbel. An der Markgräflerstraße in Fahrtrichtung Rotenberg zerkleinerten sie zudem einen Schrank und warfen die Teile in einen Schacht, der an einen Wasserablauf angrenzt. Aufgrund der vorgefundenen Menge gehen die Beamten davon aus, dass der Transport mit einem Pritschenwagen oder Ähnlichem erfolgt sein muss. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

