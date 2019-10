Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Worms - Unfall zwischen Fußgänger und E-Bike-Fahrerin

Am Mittwoch, 02.10.2019, befährt gegen 12:00 Uhr eine 56-jährige E-Bike-Fahrerin die Gaustraße in Richtung Innenstadt. Kurz vor der Kreuzung mit dem Berliner Ring hält verkehrsbedingt am rechten Fahrbahnrand, auf dem dortigen Fahrradschutzstreifen, ein Postauto. Die 56-jährige fährt links am dem Postauto vorbei. Hinter dem haltenden Wagen läuft plötzlich ein 13-jähriger Fußgänger über die Fahrbahn. Der Junge kollidiert mit der E-Bike-Fahrerin, die vom Rad stürzt und leicht verletzt wird. Der 13-Jährige wird ebenfalls verletzt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Worms unter der Rufnummer 06241/852-0 in Verbindung zu setzen.

