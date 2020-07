Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rund 50 Kleidungsstücke erbeutet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Bei einem Ladendiebstahl haben mehrere unbekannte Frauen am Freitag (24.07.2020) aus einem Geschäft an der Königstraße Kleidungsstücke im Gesamtwert von rund 3.500 Euro gestohlen. Die Täterinnen betraten gegen 12.20 Uhr einzeln das Geschäft und gingen bei ihrem Diebstahl arbeitsteilig vor. Während zwei der Frauen die Warensicherung entfernten und versteckten, brachten die anderen beiden die Kleidungsstücke nach und nach aus dem Geschäft. Sie sollen so rund 50 Kleidungsstücke gestohlen haben. Bei zirka 70 weiteren Kleidungsstücken entfernten sie die Warensicherungen und legten die Beute zur Abholung bereit. Mitarbeiter entdeckten die Kleidungsstücke allerdings zuvor. Ob noch weitere Personen an dem Diebstahl beteiligt waren, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Alle mutmaßlichen Diebinnen sollen eine schlanke Figur und schwarze Haare gehabt haben. Sie trugen Mund-Nase-Bedeckungen. Eine Täterin soll 40 bis 50 Jahre alt gewesen sein und ein helles Kleid sowie einen hellen Sonnenhut getragen haben. Ihre Komplizinnen waren etwa 20 Jahre alt. Eine trug eine lange blaue Jeansjacke, die andere eine schwarze kurze Hose, einen schwarzen Pullover und einen schwarzen Sonnenhut. Eine weitere war mit einer schwarzen kurzen Hose und einem schwarzen T-Shirt bekleidet. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 1 Theodor-Heuss-Straße unter der Rufnummer +4971189903100 zu melden.

