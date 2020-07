Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Dreiste Diebe bestehlen Rollstuhlfahrerin - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Zwei unbekannte Männer haben am Dienstagmittag (28.07.2020) eine 69 Jahre alte Rollstuhlfahrerin bestohlen.Die beiden Männer gingen gegen 13.00 Uhr auf die 69-Jährige in der Klett-Passage zu und boten ihr ihre Hilfe an. Obwohl sie diese mehrfach vehement ablehnte, schob der ältere Mann sie bis zu einem Lebensmittelladen in der Kronenstraße. Als sie im Laden ankamen, ging das Duo unvermittelt weg. Die 69 Jahre alte Frau stellte anschließend fest, dass die dreisten Diebe ihren Geldbeutel aus einem Stoffbeutel, der an ihrem Rollstuhl angebracht war, gestohlen hatten. Die Frau beschrieb einen Täter als 170 bis 175 Zentimeter groß und 30 bis 35 Jahre alt. Er soll schwarze, kurze, nach hinten gekämmte Haare, eine mollige Figur sowie ein südländisches Erscheinungsbild gehabt haben. Er trug ein schwarzes T-Shirt, eine dunkle Hose und eine Mund-Nase-Bedeckung. Sein Komplize soll unter 30 Jahre alt und zwischen 175 und 180 Zentimeter groß gewesen sein. Er hatte schwarze, kurze, zur Seite gekämmte Haare, eine schlanke Figur und wird ebenfalls mit einem südländischen Erscheinungsbild beschrieben. Er trug ein dunkles T-Shirt und eine Mund-Nase-Bedeckung. Beide sprachen Deutsch ohne Akzent. Zeugen werden gebeten, sich unter +4971189903300 bei dem Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

