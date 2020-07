Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Nach Streit mit Messer - Tatverdächtiger festgenommen

Stuttgart-Zuffenhausen (ots)

Polizeibeamte haben am Montagabend (27.07.2020) einen 30 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, zusammen mit einem weiteren Komplizen an einem Streit beteiligt gewesen zu sein, bei dem ein 34 Jahre alter Mann mit einem Messer verletzt worden ist (siehe Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Stuttgart vom 27.07.2020). Ermittlungen führten auf die Spur des Tatverdächtigen. Polizeibeamte nahmen ihn gegen 17.00 Uhr in einer Wohnung in Stuttgart fest. Er wurde am Dienstag (28.07.2020) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart auf Erlass eines Haftbefehls dem zuständigen Richter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Die Ermittlungen zu seinem mutmaßlichen Komplizen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart

Pressestelle

Telefon: 0711 / 8990 - 1111

E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de

Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr



Außerhalb der Bürozeiten:

Telefon: 0711 8990-3333

E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de



http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell