Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gehwegplatte entfernt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Unbekannte haben im Laufe des Dienstags (28.07.2020) eine Gehwegplatte in der Olgastraße entfernt, wodurch ein zweijähriges Kind gestürzt ist und sich verletzt hat. Der zweijährige Junge war gegen 17.50 Uhr in Begleitung seiner Mutter mit seinem Laufrad auf dem Gehweg an der Olgastraße unterwegs, als er in die Vertiefung im Gehweg fuhr und stürzte. Rettungskräfte brachten die beiden in ein Krankenhaus, wo das Kind ambulant versorgt wurde. Die Beamten fanden die Gehwegplatte in einem daneben befindlichen Gebüsch. Sie war derart beschädigt, dass sie nicht mehr eingesetzt werden konnte. Die Polizeibeamten verständigten daraufhin das Tiefbauamt, das die Stelle absicherte. Zeugen werden gebeten, sich bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 2 Wolframstraße unter +4971189903200 zu melden.

