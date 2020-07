Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Kühlschrank aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht auf Dienstag (28.07.2020) zwischen 01.30 Uhr und 01.45 Uhr an der Reuchlinstraße mehrere Getränke entwendet. Der Täter gelangte über den Hinterhof zu einem dort abgestellten Kühlschrank, der alkoholische und antialkoholische Getränke enthielt. Das daran befindliche Vorhängeschloss wurde auf bislang nicht bekannte Weise entfernt und anschließend Dosen bzw. Flaschen in unbekannter Menge entnommen. Der geschätzte Wert beläuft sich auf etwa Hundert Euro. Der Tatverdächtige soll männlich und von athletischer Statur sein. Er soll zur Tatzeit ein helles T-Shirt, eine dunklen Mundschutz und eine Basecap getragen haben. Auffällig ist eine Tätowierung am rechten Unterarm in Form einer Flamme. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße unter der Rufnummer +4971189903300 zu melden.

