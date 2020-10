Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg/Zunsweier - Noch unklar

Offenburg (ots)

Aufgrund eines Hinweises aus der Nachbarschaft begannen am Sonntagabend kurz vor 18 Uhr die Nachforschungen zu dem Aufenthaltsort einer Seniorin. Nachdem die ältere Dame über mehrere Wochen weder telefonisch erreicht noch von ihrem persönlichen Umfeld angetroffen werden konnte, ergab eine Überprüfung der Wohnanschrift durch die Polizei am Montagnachmittag Gewissheit. Die Beamten konnten in der Wohnung einen Leichnam feststellen. Mit Unterstützung der Kriminaltechnik und der Rechtsmedizin wird die Identität und die Umstände, die zum Tod geführt haben, untersucht. Ob es sich hierbei um ein Gewaltverbrechen handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.

/ks

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell