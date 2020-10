Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberharmersbach - Erst eingebrochen, dann Unfall verursacht

Oberharmersbach (ots)

Eine unliebsame Entdeckung musste der Besitzer einer Werkstatt in der Brugasse am Montagmorgen machen. Er musste feststellen, dass ein bislang unbekannter Täter im Zeitraum zwischen Sonntag, 17 Uhr und Montag, 9 Uhr, nicht nur in diese eingebrochen war, sondern auch ein dort abgestelltes Fahrzeug zu Schrott gefahren hat. Zutritt zu der Werkstatt verschaffte sich der Einbrecher vermutlich, indem er eine Tür aufdrückte. Aus dem Innenraum entwendete er den Fahrzeugschlüssel eines Mercedes Benz, mit welchem er daraufhin zu einer Spritztour los fuhr. Bei der Fahrt streifte der Dieb jedoch nach wenigen hundert Metern ein Brückengeländer, weshalb er umdrehte, den Wagen samt Schlüsseln vor der Werkstatt abstellte und flüchtete. Durch den Unfall dürfte an dem Mercedes ein wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer: 07835 547490 mit den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach in Verbindung zu setzen.

/lw

