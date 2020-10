Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg an der Fulda (ots)

Am 30.09.2020 um 13.30 Uhr befuhr ein 61 jähriger,Rotenburger Pkw-Fahrer mit seinem VW-Polo die Braacher Straße aus Richtung Rotenburg-Braach kommend in Richtung Rotenburg. In Höhe der dortigen Schule bog der Fahrer nach rechts auf das Grundstück der Schule ab. Hierbei kollidierte er mit einem aus Richtung Braach kommenden 16-jährigen Radfahrer aus Rotenburg, der mit seinem E-Bike den rechts neben der Fahrbahn befindlichen Fußgänger/Radweg in gleicher Richtung befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der 16-Jährige zu Fall und verletzte sich leicht. Es entstand kein Sachschaden.

(PST Rotenburg a. d. Fulda)

