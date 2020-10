Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wohnhaus in Brand - update

Alsfeld (ots)

Wie bereits gemeldet, brannte in Alsfeld, Untere Fuldaer Gasse, ein Wohnhauskomplex. Menschen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehren konnte der Brandherd in der Außenfassade des leer stehenden Wohnhauses schnell lokalisiert und gelöscht werden. Ein Übergreifen auf das angebaute, bewohnte Wohnhaus wurde damit verhindert. Nach vorläufiger Schätzung entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Brandursache könnte im Zusammenhang mit derzeit stattfindenden Renovierungsarbeiten in dem leer stehenden Gebäude stehen. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

