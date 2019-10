Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Ohne Auftrag am Haus gearbeitet

Vreden (ots)

Ungefragt an die Arbeit gegangen sind am Mittwoch in Vreden unbekannte "Handwerker". Das Trio hatte einem Anwohner der Burgstraße gegen 15.00 Uhr ungefragt angeboten, Verputz- und Malerarbeiten an seinem Haus durchzuführen. Der Mann lehnte ab. Davon ließen sich die drei Unbekannte allerdings nicht abhalten: Als sich der Anwohner wenig später entfernt hatte, begannen sie mit den Arbeiten. Kurz darauf trafen weitere Bewohnerinnen des Hauses ein und stellten die Männer zur Rede. Diese behaupteten zunächst, einen Auftrag erhalten zu haben - schließlich entfernte sie sich aber. Zurück blieben weiße Farbe und Putz an einem Teil der Fassade. Die drei Männer hatten blonde Haare und waren etwa zwischen 40 und 50 Jahre alt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

Die Vorgehensweise der "Handwerker" ist für derartige Fälle nicht untypisch. Diese beginnen mit Arbeiten, was aber nur als Täuschung dient - die Betrüger wollen damit nur ihre Forderungen nach Geld untermauern. Informationen über die kriminellen Maschen bei Haustürgeschäft gibt es unter anderem im Internetangebot der Polizei unter www.polizei-beratung.de.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

http://www.polizei.nrw.de/borken/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell