Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zusammenstoß mit Fahrradfahrerin

Vogelsbergkreis (ots)

Lauterbach - Am Montagabend (28.09.), gegen 17:15 Uhr, befuhr ein 67-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem VW Caddy die Hohe Bergstraße und wollte nach links auf die Lindenstraße einbiegen. Durch die Blendung der tief stehenden Sonne übersah er eine 55-jährige Fahrradfahrerin, die von der Bleichstraße herkommend die Lindenstraße in Richtung Hohe Bergstraße überquerte. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge. Bei dem Unfall verletzte sich die Fahrradfahrerin schwer. Sie wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand Sachschaden in Höhe von 900 EUR.

