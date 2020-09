Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

56-jähriger Mann fuhr gegen einen Zaun

Niederaula. Am Mittwoch (30.09.), gegen 07:44 Uhr, befuhr ein 56-jähriger Mann aus Breitenbach am Herzberg mit seinem Seat Ibiza die Bundesstraße 62 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Breitenbach am Herzberg. In der Alsfelder Straße in Niederjossa kam der Mann dann aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort gegen einen Zaun und ein Verkehrsschild. Es entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.800 Euro.

