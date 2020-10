Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw unbefugt benutzt und beschädigt

Gersfeld/Rhön (ots)

Die Polizei Hilders ermittelt aktuell wegen Verdachts der unbefugten Benutzung eines Kraftfahrzeugs. Demnach soll in der Zeit von Samstagabend (26.09.20) bis Sonntagmorgen (27.09.20) ein in der Fuldaer Straße in Gersfeld abgestellter silberfarbener Pkw Renault Megane Kombi unbefugt benutzt worden sein. Der/Die bisher unbekannten Täter verursachten eine Beschädigung an dem Pkw, die auf einen Unfall schließen lässt und stellten den Pkw nach vermutlich nur kurzer Fahrt in und um Gersfeld wieder in der Fuldaer Straße ab.

Wem ist von Samstag auf Sonntag ein silberfarbener Pkw Renault Megane Kombi aufgefallen? Zeugen wenden sich bitte an die Polizeistation Hilders unter Tel. 06681-96120.

