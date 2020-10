Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Überholmanöver zieht Verkehrsunfall nach sich

Gaggenau (ots)

Am Montagnachmittag kam es in der Markgraf-Wilhelm-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Bus und einem Lastwagen. Ein 53-jähriger Lkw-Fahrer befuhr gegen 15:00 Uhr die Markgraf-Wilhelm-Straße und setzte zum Abbiegevorgang an der Kreuzung nach rechts in Richtung Am Gommersbach an.Dabei scherte der Sattelzug offenbar nach links aus, was einem 70 Jahre alten Busfahrer offenbar entgangen war, sodass dieser zum Überholmanöver ansetzte. Dadurch kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Nach ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5.000 Euro.

