Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Einbruchserie und Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Grafschaft und Bad Neuenahr-Ahrweiler (ots)

Am Donnerstagnachmittag, den 05.03.20 befuhr ein 70-jähriger Pkw- Fahrer die Heppinger Straße im Stadtteil Heimersheim. Ausgangs einer leichten Linkskurve touchierte er einen am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw. Bei der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamten fest, dass der 70-Jährige erheblich alkoholisiert war. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,93 Promille. Die Folge waren Blutprobe, Führerscheinentzug und die Einleitung eines Strafverfahrens. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.

Eine Einbruchserie beschäftigt die Polizei in Ahrweiler. In der Nacht zum Donnerstag, den 05.03.20 wurde im Innovationspark Beller in vier Firmengebäude eingebrochen. Die unbekannten Täter gelangten in die Gebäude, indem sie die Fenster aufhebelten oder einschlugen. Drei Täter konnten bei der Tatausführung beobachtet werden und unerkannt flüchten. In diesem Zusammenhang wurde ein dunkler VW Golf mit auffälligen Rückleuchten und dem deutschen Kennzeichen "BTF" auffällig. Es wurde eine geringe Menge an Bargeld erbeutet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Ahrweiler, Tel. 02641/ 9740 oder pibadneuenahr@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler, Gerd Vogt, 02641/ 974-211,

pibadneuenahr@polizei.rlp.de





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell