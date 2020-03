Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Sachbeschädigung an Kfz/Reifen zerstochen

Mayen Kürrenberg (ots)

An Weiberdonnerstag, in den Nachmittagsstunden, wurde an einem geparkten Fahrzeug in Mayen-Kürrenberg, Laachstraße, der Reifen durch einschneiden beschädigt. Der Sachverhalt wurde erst am 05.03.20 der Polizei mitgeteilt und zur Anzeige gebracht. Täterhinweise an die Polizei Mayen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Mayen

Marita Hück

Telefon: 02651-801-270

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



