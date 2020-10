Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Oos - Streitigkeiten enden in Körperverletzung

Baden-Baden (ots)

Ausufernde Streitigkeiten haben am Dienstagmorgen gegen 2:45 Uhr zu einem Polizeieinsatz in der Westlichen Industriestraße geführt. Aufgrund von Meinungsverschiedenheiten gerieten zwei männliche Bekannte in ein Streitgespräch, welches in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Hierbei soll ein 31-Jähriger sein 20 Jahre altes Gegenüber unter anderem mit einer Flasche beworfen haben. Weiterhin ist aktuell Gegenstand polizeilicher Ermittlungen, ob eine an der Hand des jüngeren Mannes zugefügte Schnittwunde in Zusammenhang mit dem Streit entstanden sein könnte. Bei dem 31-Jährigen konnten ebenfalls leichte Verletzungen festgestellt werden. Die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden ermitteln nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

/eb

