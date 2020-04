Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Besigheim: Einbruch in Kindergarten

Ludwigsburg (ots)

Zwischen Mittwoch 14:30 Uhr und Freitag 09:00 Uhr brach ein bislang unbekannter Täter im Friedrich-Schelling-Weg in Besigheim in einen Kindergarten ein. Auf der Rückseite des Gebäudes hebelte der Unbekannte zunächst ein Fenster auf und gelangte so ins Innere. Aus einem Büro entwendete der Täter anschließend einen Laptop und eine dreistellige Bargeldsumme. Die Höhe des angerichteten Sachschadens konnte noch nicht beziffert werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, melden sich bitte beim Polizeiposten Besigheim unter der Tel. 07143 40508-0.

