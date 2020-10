Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Handtaschenraub - Zeugen gesucht

Offenburg (ots)

Ein noch Unbekannter hat am Montagnachmittag in der Klosterstraße einer jungen Frau die Handtasche entrissen. Gegen 16.10 Uhr näherte sich der Täter von hinten und riss nach einem kurzen Gerangel die schwarze Lederhandtasche der 22-Jährigen an sich. Durch den plötzlichen Angriff stürzte die Frau zu Boden und verletzte sich dabei. Sie wurde mit einem Rettungswagen in das Klinikum Offenburg gebracht. Nach ersten Ermittlungen soll der Unbekannte in die Glaserstraße geflüchtet sein. Er wird als schlank, etwa 160 Zentimeter groß und etwa 20 Jahre alt beschrieben. Er soll mit einer hellblauen Strickmütze und einer schwarzen Bomberjacke mit weiß-rotem Schriftzug auf dem Rücken bekleidet gewesen sein und einen blauen Mundschutz getragen haben. Die Ermittler der Kriminalpolizeidirektion Offenburg suchen nach Zeugen des Überfalls. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0781 21-2820 zu melden.

/ph

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Offenburg

Telefon: 0781-211211

E-Mail: offenburg.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell