FW-OE: Gut aufgestellter Einsatzbereich 4, Neues Fahrzeug für die Löschgruppe Kickenbach im September

Im Feuerwehrgerätehaus Saalhausen fand am vergangenen Samstag, den 29.02.2020 die jährliche Jahresdienstbesprechung des Einsatzbereiches 4 statt. Zu dem gut aufgestellten Einsatzbereich 4 gehören die Löschgruppen aus Saalhausen und Kickenbach-Langenei mit einem Personalstand von insgesamt 120 Kameradinnen und Kameraden. Davon gehören 78 Kameraden der Einsatzabteilung, 21 der Jugendfeuerwehr und 21 Kameraden der Ehrenabteilung an. Auch die Anzahl der Einsätze ist im vergangenen Jahr gestiegen. So wurden die beiden Löschgruppen zu 54 Einsätzen alarmiert. Viel Einsatz zeigten die Kameraden auch bei den 55 Übungsdiensten und den zusätzlichen Unterstützungen bei den Örtlichen Vereinen.

Karsten Schürheck Beigeordneter der Stadt Lennestadt richtete einige Grußworte an die anwesenden Kameradinnen und Kameraden. Ausdrücklich hervorheben möchte Schürheck, dass es eine Freiwillige Feuerwehr ist, die für die Menschen in der Stadt Lennestadt unzählige ehrenamtliche Stunden leistet und dieses täglich. Auch zukünftig sind im Haushalt 2020 erforderliche Mittel für eine gute und qualitative hochwertige Ausrüstung eingestellt worden. So kann im September 2020 mit der Fertigstellung eines Löschgruppenfahrzeug LF 10 für die Löschgruppe Kickenbach-Langenei gerechnet werden.

Neben dem Jahresbericht standen auch Neuaufnahmen, Beförderungen und Ehrungen auf der Tagesordnung. Zunächst konnte Lennestadts Leiter der Feuerwehr Markus Hamers folgende neue Mitglieder per Handschlag in die Jugendfeuerwehr aufnehmen: Wybke Würde, Jin Chen, Erik Daus, Erik Hein, Moritz Richard (alle Saalhausen) Ken Schmidt, Maximilian Treude und Louis Hofman (alle Kickenbach). Hamers freut es auch, dass es immer wieder Frauen und Männer gibt, die den Weg zur Feuerwehr finden. So wurden Ines Karsubke (Kickenbach) Torben Maschke, Pascal Würden und Nikos Hennecke (alle Saalhausen) als sogenannte Quereinsteiger in den Einsatzdienst aufgenommen. Zum Feuerwehrmann wurden David Klöß und Franz Plitt (beide Saalhausen) befördert. David Rettler (Saalhausen) wurde zum Oberfeuerwehrmann und Kevin Rameil (Saalhausen) zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Der Kamerad Frank Hennes (Saalhausen) konnte nach bestandenem Lehrgang am Institut der Feuerwehr in Münster zum Brandmeister befördert werden. Einige Kameraden wurden an diesem Abend auch für langjährige Dienste bei der Feuerwehr geehrt. Für 10 Jahre Feuerwehrdienst wurden die Kameraden Marc Hesse, Nicholas Tigges, Daniel Henke (alle Kickenbach) Volker Schulte, Jan Kremer, Niklas Rameil, Niklas Weiland, Nico Kreft und Willi Maschke (alle Saalhausen) geehrt. Eine Urkunde für 25 Jahre erhielt Daniel Schellmann und für 35 Jahre die Kameraden Volker Weiland und Jürgen Beckmann (alle Saalhausen). Ausgezeichnet mit einer Dienstzeit von 50 Jahren wurden die Kameraden Alfred Stinn (Kickenbach) und Josef Heimes (Milchenbach).

