Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Nach Unfall leicht verletzt

RastattRastatt (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit mehreren leicht verletzten Personen kam es am Dienstagnachmittag in der Badener Straße. Eine 24-Jährige fuhr gegen 17:35 Uhr vermutlich aus Unachtsamkeit auf einen vor ihr fahrenden Volkswagen auf. Hierbei zogen sich sowohl die Mittzwanzigerin, als auch die beiden Insassen des VW leichte Verletzungen zu. Es entstand an den beiden Fahrzeugen ein Unfallschaden von insgesamt rund 2.000 Euro.

/lw

