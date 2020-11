Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Zerstochene Reifen - Zeugen gesucht

Braunsbach: Wer nötigte wen?

Am Dienstag gegen 12:45 Uhr kam es auf der BAB 6, Fahrtrichtung Nürnberg, zwischen den Anschlussstellen Schwäbisch Hall und Ilshofen-Wolpertshausen zu einer Nötigung zwischen zwei PKW-Lenkern, zu dessen Klärung die Polizei Zeugen sucht. Zwischen dem 22-jährigen Fahrer eines schwarzen VW Tiguan mit EU-Kennzeichen und einem 26-jährigen Fahrer eines schwarzen Skoda Octavia mit BS-Kennzeichen kam es zu gegenseitigen Beschuldigungen, aus welchen nicht hervorgeht, wer nun wen genötigt hat. Die Polizei sucht nun Verkehrsteilnehmer, welchen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind. Beide Fahrzeuge fuhren längere Zeit hintereinander und benutzten hierfür sowohl die beiden Richtungsfahrbahnen, als auch den Standstreifen. Verkehrsteilnehmer, welchen die beiden Fahrzeuge in diesem Zusammenhang aufgefallen sind, werden gebeten sich mit dem Verkehrsdienst Kirchberg/Jagst unter der Rufnummer 07904 / 94260 in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Reifen beschädigt

An einem PKW, welcher zwischen dem 14.11.20 und dem 24.11.20 in einer Tiefgarage in der Bergwerkstraße abgestellt war, wurden sämtliche Reifen zerstochen. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 entgegen.

Mainhard: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Pkw-Lenker befuhr zwischen Samstagmorgen, 10 Uhr und Montagabend, 20:30 Uhr, die B14 von Schwäbisch Hall in Fahrtrichtung Stuttgart. Am Ortseingang von Mainhardt, kurz vor der Einmündung Heilbronner Straße / Friedhofstraße, kam das Fahrzeug aus bislang unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr eine Böschung hinab. In der Folge versuchte der unbekannte Pkw-Lenker die Böschung wieder hochzufahren, um so wieder auf die Fahrbahn zu gelangen. Hierbei kollidiert der unbekannte Pkw-Lenker mit einem Hinweisschild welches am rechten Fahrbahnrand in der Grünfläche angebracht war. Durch die Kollision wurde das Schild erheblich beschädigt. Nach der Kollision fuhr der unbekannte Pkw-Lenker die Böschung wieder rückwärts hinunter und entfernte sich anschließend über eine Wiese unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von mindestens 600 Euro zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher nimmt der Polizeiposten Mainhardt unter der Rufnummer 07903 / 940014 entgegen.

