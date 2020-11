POL-AA: Folgemeldung zu Verkehrsunfällen auf der Haselbachbrücke bei Mutlangen

Polizeipräsidium Aalen

Folgemeldung zu Verkehrsunfällen auf der Haselbachbrücke bei Mutlangen

Am Dienstagmorgen kam es gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der B298 auf Höhe der Haselbachbrücke. Eine 21-jährige Renault-Fahrerin befuhr die B298 in Richtung Gschwend. Ihr PKW geriet aufgrund von Glatteis ins Schleudern und prallte anschließend nach links in die Leitplanke. Ein entgegenkommender 23-jähriger Mercedes-Fahrer konnte noch rechtzeitig abbremsen. Dahinterfahrenden Fahrzeugen gelang dies aufgrund des Glatteises und des vorherrschenden Nebels nicht mehr, so dass sie mit dem Renault sowie mit dem Mercedes kollidierten. Aufgrund des Verkehrsunfalles musste die Fahrbahn bis um 10.20 Uhr zur Unfallaufnahme vollständig gesperrt werden, weshalb es zu einem entsprechenden Rückstau kam. In diesem Rückstau kam es zu zwei weiteren Auffahrunfällen. Insgesamt wurden durch die Verkehrsunfälle vier Personen leicht und ein 31-jähriger Mercedes-Fahrer schwer verletzt. An den zehn beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt etwa 118 000 Euro.

Zwischenmeldung vom 24.11.2020 um 08:14 Uhr

Mutlangen: Folgemeldung zu Verkehrsunfällen auf glatter B298

Wie bereits berichtet, ereigneten sich am frühen Dienstagmorgen mehrere Verkehrsunfälle auf der Haselbachtalbrücke der B298 zwischen Wetzgau und Mutlangen. Mittlerweile ist bekannt, dass es sich um drei Verkehrsunfälle mit insgesamt zehn beteiligten Fahrzeugen handelt. Stand acht Uhr sind vier leichtverletzte Personen bekannt, die im Krankenhaus behandelt werden. Die Vollsperrung sowie Verkehrsunfallaufnahme ist weiterhin im Gange und wird vermutlich noch mehrere Stunden andauern. Es wird gebeten, den Bereich nach Möglichkeit weiträumig zu umfahren. Neben vier Fahrzeugen und rund 20 Einsatzkräften der Feuerwehr Mutlangen, waren bzw. sind sechs Besatzungen des Rettungsdienstes sowie fünf Streifenbesatzungen im Einsatz. Zudem wurde vom Rettungsdienst für die Dauer der Unfallaufnahme ein Zelt zum Schutz sowie Versorgung der Beteiligten aufgebaut. Vertreter der Straßenmeisterei richteten eine Umleitung ein und streuten die Straße ab.

Ursprungsmeldung vom 24.11.2020, 06:55 Uhr

Gem. Mutlangen, B 298 - Mehrere Verkehrsunfälle wegen Straßenglätte

Am Dienstag gegen 05:25 Uhr ereigneten sich auf der B 298 zwischen Schwäbisch Gmünd und Mutlangen, auf der Haselbachbrücke, mehrere Verkehrsunfälle infolge plötzlich aufgetretener Straßenglätte. Nach bisherigem Ermittlungsstand sind insgesamt 11 Fahrzeuge an den Unfällen beteiligt und bislang sind 2 leicht verletzte Personen zu beklagen. Die Unfallaufnahme ist derzeit noch im Gange und die Bundesstraße ist voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Die Höhe des Sachschadens ist noch unbekannt. Es wird nachberichtet.

