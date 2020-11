POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Sachbeschädigung, Containeraufbruch, Arbeiter verletzt, Fußgänger auf Landstraße unterwegs

Polizeipräsidium Aalen

Michelfeld: Verkehrsunfall

Am Montagnachmittag gegen 16:00 Uhr kam es im Bereich der Einmündung von der Bürkhofstraße in die Haller Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 55-jähriger Omnibusfahrer und eine 22-jährige Audi-Fahrerin kollidierten im Einmündungsbereich, wodurch ein Sachschaden von insgesamt etwa 4000 Euro entstand.

Michelfeld: Arbeiter verletzt

Am Montagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde ein 24-jähriger Arbeiter bei Fahrbahnbelagsarbeiten in der Starkholzbacher Straße schwer verletzt. Ein auf der Baustelle eingesetzter Lkw fuhr über ein Schlagloch, dabei löste ein Federmechanismus der Lkw-Bordwand aus, woraufhin diese den Mann traf. Der 24-jährige wurde zur weiteren Untersuchung in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht.

Gerabronn: Fußgänger läuft auf der Landstraße

Am Montag um 17.45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Lenker eines Opel Meriva die Landstraße 1033 zwischen Gerabronn und Beimbach. Auf der Strecke erkannte der Opel-Fahrer einen Fußgänger, welcher die Landstraße in dieselbe Richtung beging. Aufgrund von Gegenverkehr kam es trotz einer sofort eingeleiteten Vollbremsung zu einer leichten Berührung mit dem Fußgänger, welcher relativ weit links auf der Fahrbahn unterwegs war. Bereits unmittelbar vor dem Unfall kam es zu einer gefährlichen Situation, woraufhin der Polizei durch Verkehrsteilnehmer ein dunkel gekleideter Fußgänger in diesem Bereich gemeldet wurde. Der 36-jährige Fußgänger wurde im Anschluss von einem PKW-Lenker nach Weckelweiler gefahren.

Crailsheim: Schrottcontainer aufgebrochen

In der Hofwiesenstraße wurde am Dienstagmorgen gegen 04.20 Uhr ein Container, in welchem sich Elektroschrott befand, aufgebrochen. Von einem eintreffenden Wachdienst konnten zwei Personen erkannt werden, welche vom Gelände eines Elektromarktes flüchteten. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge erbittet das Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800

Kreßberg: Sachbeschädigungen

Im Eingangsbereich eines Kindergartens im Brühlweg wurde zwischen Samstag und Sonntag ein Hinweisschild mit Farbe beschmiert. Weiterhin wurde ein Teil der Fassade, ein Naturstein der Gartenmauer sowie zwei Stellen am Pflaster mit roter Farbe beschmiert.

Am Eingangsbereich einer Schule in der Straße In den Weidengärten wurde ebenfalls zwischen Samstag und Sonntag eine Holzabdeckung vermutlich mittels Streichhölzer leicht angesengt, so dass ein Brandfleck entstand. Der entstandene Schaden kann derzeit in beiden Fällen noch nicht abgeschätzt werden.

Hinweise in dieser Sache nimmt der Polizeiposten Fichtenau unter der Rufnummer 07962/379 entgegen.

Satteldorf: LKW kippt um

Am Montag um 08:15 Uhr befuhr ein 61-Jähriger mit seinem Scania-Sattelzug die BAB 6 in Fahrtrichtung Mannheim. Zwischen den Anschlussstellen Crailsheim und Kirchberg kam das Gespann aufgrund Unachtsamkeit des Fahrers nach rechts ab und fuhr ca. 80 Meter im unbefestigten Grünstreifen. Anschließend kippte der Sattelzug auf die rechte Fahrzeugseite und kam so zum Liegen. Durch den LKW wurde ein Verkehrszeichen sowie zwei Leitpfosten beschädigt. Bei der Bergung des LKW wurde festgestellt, dass der rechte Tank beschädigt wurde und ca. 100-200 Liter Diesel ausliefen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Sulzbach-Laufen: Unfallflucht

Am Sonntag um 14 Uhr befuhr ein 49-jähriger Mann mit seinem Fahrrad die Kreisstraße 2636 in Fahrtrichtung Laufen. In der letzten Linkskurve vor Laufen, kam dem Radfahrer ein silberner Mazda Kombi entgegen. Dieser Mazda kam soweit auf die Gegenfahrbahn, sodass der Radfahrer nach rechts ausweichen musste, von der Straße abkam und über die angrenzende Leitplanke in eine Böschung stürzte. Hierbei wurde verletzte sich der 49-Jährige erheblich. Der unfallverursachende Mazda-Lenker entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit ohne anzuhalten. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Crailsheim unter der Rufnummer 07951 / 4800 in Verbindung zu setzen.

