Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle, Vandalismus, Baucontainer aufgebrochen

AalenAalen (ots)

Ilshofen: Baucontainer geöffnet

Ein Dieb öffnete zwischen Freitagmittag 12:30 Uhr und Samstagmorgen 09:45 Uhr einen Baucontainer in der Badstraße. Anschließend entwendete er zwei gefüllte Kraftstoffkanister. Durch den Einbruch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum bislang unbekannten Täter.

Rosengarten: Von Fahrbahn abgekommen

Am Montagmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr ein 29-jähriger Mercedes-Fahrer die B19 in Richtung Uttenhofen. Zwischen der Abzweigung Tullau und der Abzweigung Hohenholz kam der 29-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte die dortige Leitplanke. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 8000 Euro.

Rosengarten-Westheim: Vandalismus

Etwa 200 Euro Sachschaden verursachte ein Vandale, der zwischen Mittwoch und Donnerstag eine Toilette auf einem Friedhof in der Haller Straße beschädigten. Der Polizeiposten Gaildorf bittet unter der Telefonnummer 07971 95090 um Hinweise zum bislang Unbekannten.

Rosengarten: Verkehrsunfall

Eine 73-jährige Peugeot-Fahrerin übersah am Sonntagabend gegen 18:30 Uhr beim Einfahren in einen Kreisverkehr auf der B19 am Ortsbeginn Uttenhofen einen 23-jährigen VW-Fahrer. Es kam zum Unfall zwischen den beiden Fahrzeugen, wobei ein Sachschaden von insgesamt etwa 6000 Euro entstand.

Kirchberg an der Jagst: Unfall auf der A6

Ein 29-jähriger Renault-Fahrer war am Montagmorgen gegen 09:30 Uhr auf der A6 in Richtung Heilbronn auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Dabei fuhr er aus Unachtsamkeit auf einen davor fahrenden 46-jährigen Lkw-Fahrer auf. Dieser wurde auf einen vor den beiden fahrenden 31-jährigen VW-Fahrer aufgeschoben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro. Durch den Unfall musste der linke Fahrstreifen während der Unfallaufnahme gesperrt werden. Der Renault war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

