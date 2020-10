Polizei Dortmund

POL-DO: Mann in Lünen von mehreren Tätern angegriffen

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1131

Auf offener Straße ist ein 35-jähriger Mann am Mittwochabend (14. Oktober) in Lünen von mehreren Unbekannten angegriffen und leicht verletzt worden. Bei der Tat an der Münsterstraße soll laut Zeugenangaben auch eine Art Axt im Spiel gewesen sein.

Der Mann aus Hamm hielt sich vor einem Haus nahe einer Bushaltestelle auf, als plötzlich ein Kleinwagen auf den Gehweg fuhr. Den ersten Zeugenangaben zufolge stiegen aus diesem drei ihm unbekannte Männer aus und griffen ihn direkt an. Einer der Täter schlug ihn zu Boden, wo die Männer auf ihn einschlugen und -traten. Ein Unbekannter soll dabei eine Art Axt in der Hand gehabt haben.

Als Zeugen die Schlägerei bemerkten, ließ die Gruppe schließlich von dem 35-Jährigen ab und flüchtete in dem Auto. Zunächst fuhren sie in Richtung Werne davon, wendeten dann aber und flüchteten in Richtung Lüner Innenstadt.

Der Mann aus Hamm wurde leicht verletzt und konnte nach Behandlung vor Ort entlassen werden.

Die Ermittlungen zu den drei Tätern und den Hintergründen dauern an.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Pressestelle

Nina Kupferschmidt

Telefon: 0231-132 1026

Fax: 0231-132 9733

E-Mail: pressestelle.dortmund@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell