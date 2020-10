Polizei Dortmund

POL-DO: Ermittlungen nach Straftaten in Aplerbeck: Polizei hat Intensivtäter im Blick

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 1129

Nach drei Straftaten in Dortmund-Aplerbeck verstärkt die Polizei in dem Stadtteil die Präsenz, um weitere Delikte zu verhindern.

Am Freitag (9.10.2020) griffen mehrere junge Männer gegen 21.55 Uhr auf einem Bahnsteig am Aplerbecker Bahnhof einen 72-jährigen Senior mit einer Holzlatte an und verletzten ihn schwer. Die Ermittlungen dazu laufen noch.

Drei 15, 16 und 17 Jahre alte Jugendliche stehen unter dem Verdacht, am Mittwoch (14.10.) gegen 19.35 Uhr in der Emschergasse einen 15-jährigen Jungen zu Boden geschlagen und ausgeraubt zu haben. Sie verletzten ihn im Gesicht. Auch in diesem Fall nutzten die Täter eine Holzlatte. Das Opfer erblickte auch ein Messer. Einer der Täter bedrohte den 15-Jährigen zusätzlich. Die Täter erbeuteten eine Jacke und ein Smartphone.

Unter Tatverdacht stehen der Polizei bereits bekannte Intensivtäter, die in Dortmund und Unna wohnen. Sie wurden nach der Tat ermittelt. Streifenteams konnten zwei von drei Tatverdächtigen nach kurzer Flucht stellen. Die Polizei führte Gefährderansprachen durch und übergab die Jugendlichen den Eltern. Bei den Ermittlungen geht es um schweren Raub, gefährliche Körperverletzung, Bedrohung und Nötigung.

Eine weitere Tat vom gleichen Tag führte ebenfalls zu Ermittlungen: Am Mittwochnachmittag forderten zwei noch unbekannte junge Männer gegen 16.58 Uhr auf einem Schulhof an der Schweizer Allee einen 20-Jährigen auf, ihnen einen Euro zu übergeben. Dabei griffen sie ihn an. Der 20-Jährige ging weiter und verständigte die Polizei. Darauf sprühten sie ihm Pfefferspray ins Gesicht und flüchteten. Personenbeschreibungen:

Täter 1: 16 oder 17 Jahre alt, ca 1,75 Meter groß, schwarze lockige Haare, Oberlippenbart mit Dreitagebart, schwarze Adidas-Jogginghose. Täter 2: 16 bis 18 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, dunkle Hautfarbe, grau bekleidet.

Die Kriminalpolizei ermittelt im "Haus des Jugendrechts" in Dortmund und prüft Zusammenhänge in diesen drei Fällen. Zeugen, die eine der Taten beobachtet haben, geben ihre Hinweise bitte an die Kriminalwache unter Tel. 0231/132 7441.

Zugleich ist die Polizei verstärkt im Aplerbecker Zentrum im Einsatz, um Präsenz zu zeigen. Ziel ist, weitere Straftaten zu verhindern und ansprechbar für die Bürgerinnen und Bürger zu sein.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Dortmund

Peter Bandermann

Telefon: 0231-132-1023

E-Mail: Peter.Bandermann@polizei.nrw.de

https://dortmund.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell