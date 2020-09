PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 07.09.2020

Hofheim (ots)

1. Frau von hinten bedrängt, Eschborn, Bahnhof Eschborn Süd, Fußweg Richtung Unterortstraße, Samstag, 05.09.2020, 23:59 Uhr

(jn)Um kurz vor Mitternacht ist am Samstagabend in Eschborn eine junge Frau von einem unbekannten Täter von hinten angegriffen und bedrängt worden. Mutmaßlich aufgrund der heftigen Gegenwehr und eines Zeugen, ließ der Täter von der 28-Jährigen ab und flüchtete. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge war die Geschädigte gegen 23:45 Uhr in Eschborn Süd aus der S-Bahn in Richtung Kronberg gestiegen. Anschließend ging sie über den Fuß- bzw. Feldweg hinter dem Bahnhof in Richtung Unterortstraße, als der Täter sie auf Höhe des Grillplatzes von hinten packte und versuchte, ihr den Mund zuzuhalten sowie sie im Intimbereich zu berühren. Dagegen setzte sich die 28-Jährige mit Schlägen und Schreien zur Wehr, worauf ein 28 Jahre alter Zeuge aufmerksam wurde. Während sich dieser dem Ort des Geschehens näherte, ließ der Unbekannte von der Geschädigten ab und rannte über eine kleine Brücke in Richtung Commerzbank davon. Neben zivilen Einsatzbeamten kam im Rahmen der Fahndung auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz.

Bei dem Täter soll es sich um einen ca. 30 Jahre alten, etwa 1,75 Meter großen Mann mit nordafrikanischem Aussehen und einer sportlich, muskulösen Figur gehandelt haben. Er habe schwarze kurze Haare und einen Schriftzug auf dem oberen Rücken tätowiert gehabt. Zudem sei er oberkörperfrei gewesen, wobei er ein weißes T-Shirt in der Hand hatte.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt in dem Fall und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Handfester Streit auf dem Gehweg, Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, Freitag, 04.09.2020, gegen 20:00 Uhr

(jn)Im Eschborner Stadtteil Niederhöchstadt kam es am Freitagabend zu einer Schlägerei zwischen etwa einem Dutzend Personen, bei der eine 45-jährige Frau verletzt wurde. Kurz vor 20:00 Uhr wurde die Polizei über die größere Auseinandersetzung in der Hauptstraße informiert, woraufhin gleich mehrere Streifenwagen zum Einsatzort fuhren. Hier konnte nach einer Beruhigung der Situation festgestellt werden, dass die Mitglieder zweier Familien in ein Handgemenge geraten waren. Allem Anschein nach wurde die 45-Jährige dabei mit einem Glas verletzt sowie die Heckscheibe eines Pkw mit einer Metallstange beschädigt. Die Polizei leitete entsprechende Strafverfahren ein und erteilte Platzverweise. Ersten Ermittlungen zufolge waren andauernde Familienstreitigkeiten ursächlich.

3. Fußballspiel mit Konsequenzen, Eschborn, Am Sportfeld, Zeppelinstraße, Sonntag, 06.09.2020, 16:40 bis 18:15 Uhr

(jn)Gleich mehrere Ermittlungsverfahren hat ein Fußballspiel am frühen Sonntagabend in Eschborn nach sich gezogen. Im Verlauf des Spieles kam es bereits gegen 16:45 Uhr zu einer Körperverletzung zum Nachteil eines 31-Jährigen aus Eschborn durch einen 30-jährigen Mann aus Frankfurt, was einen Polizeieinsatz zur Folge hatte. Nachdem die Anzeige aufgenommen worden und die Polizisten wieder abgezogen waren, entwickelte sich nach Spielende gegen 18:00 Uhr ein weiterer Zwischenfall. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass zwei 25 und 26 Jahre alte Männer aus Frankfurt und Bad Soden einen 28-jährigen Schwalbacher geschlagen und auch noch am Boden liegend getreten haben sollen. Zudem soll der 26-jährige Tatverdächtige einen 32-jährigen Mann aus Eschborn bespuckt und beleidigt haben. Die Konsequenz war ein weiterer Polizeieinsatz sowie die Einleitung entsprechender Strafverfahren. Die Ermittlungsgruppe der Polizei in Eschborn hat die Ermittlungen übernommen.

4. Polizistin bei Widerstand verletzt, Flörsheim am Main, Bahnhofstraße, Samstag, 05.09.2020, 18:30 Uhr

(jn)In Flörsheim ist am Samstagabend eine Polizistin im Rahmen eines Polizeieinsatzes verletzt worden. Gegen 18:30 Uhr war ein 19-Jähriger mit seiner 19-jährigen Freundin in der Bahnhofstraße in Streit geraten, woraufhin es zu einer wechselseitigen Körperverletzung kam, bei der beide leicht verletzt wurden. Als die durch Zeugen alarmierten Polizeibeamten eintrafen, um die Personalien des Paares aufzunehmen, griff die erheblich alkoholisierte 19-jährige Tatverdächtige, derzeitigen Ermittlungen zufolge, eine eingesetzte Beamtin an und verletzte sie. Diese konnte ihren Dienst nach einer Behandlung im Krankenhaus nicht mehr fortsetzen. Indes wurde die 19-Jährige auf richterliche Anordnung bis zum Sonntagmorgen in Gewahrsam genommen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,0 Promille.

5. 10-Jähriger beleidigt und geschlagen, Hofheim am Taunus, Marxheim, Klarastraße, Spielplatz, Sonntag, 06.09.2020, 18:45 Uhr

(jn)Ein 10-jähriger Junge aus Hofheim ist am Sonntagabend beim Spielen auf einem Spielplatz in Hofheim, Marxheim von zwei Jugendlichen angegangen worden. Wie der Geschädigte gegenüber der Polizei aussagte, spielte er gegen 18:45 Uhr auf dem Spielplatz im Bereich der Klarastraße, als zwei - dem Anschein nach 13 bis 17 Jahre alte - Jungs auf ihren Rädern erschienen. Diese sollen den Jüngeren sogleich beleidigt und im weiteren Verlauf auch auf den Rücken geschlagen haben. Im Anschluss seien die zwei etwa 1,70 Meter großen Buben auf ihren Velos davongefahren. Einer soll braune Haare und ein weißes Fahrrad gehabt haben, der Zweite sei blond gewesen und trug einen schwarzen Skater-Helm. Sein Fahrrad war schwarz.

Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0.

6. Nach Farbschmiererei festgenommen, Eschborn, Dörnweg, Sonntag, 06.09.2020, 18:30 Uhr

(jn)Ein 16-jähriges Mädchen aus Eschborn ist nach einem Zeugenhinweis am Sonntagabend festgenommen worden. Die Tatverdächtige wurde um 18:30 Uhr im Bereich der Skateranlage gesehen, als sie eine Wand mit Farbe besprühte. Daraufhin alarmierten Zeugen die Polizei, welche die Jugendliche überprüften. Hierbei ergaben sich weitere Hinweise darauf, dass die festgestellten Farbschmierereien von der 16-Jährigen stammten. Gegen sie wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

7. Fahrzeug beschädigt - 4.000 Euro Schaden, Hattersheim am Main, Schillerring, Freitag, 04.09.2020, 22:20 Uhr bis Samstag, 05.09.2020, 12:15 Uhr

(jn)In der Nacht zum Samstag haben Unbekannte in Hattersheim einen Mercedes beschädigt und damit einen Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro verursacht. Mit einem unbekannten Gegenstand wurden an dem im Schillerring geparkten, schwarzen Benz entsprechende Kratzer hinterlassen.

Hinweise zu der Tat nimmt die Hofheimer Polizei unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

8. VW Kombi erheblich beschädigt, Hattersheim am Main, Eddersheim, Weidrichstraße, Donnerstag, 03.09.2020, 15:00 Uhr bis Freitag, 04.09.2020, 13:00 Uhr

(jn)Einen Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 5.000 Euro haben ein oder mehrere unbekannte Täter im Tatzeitraum zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag an einem im Hattersheimer Ortsteil Eddersheim abgestellten VW verursacht. Der blaue VW parkte in der Weidrichstraße auf Höhe der Hausnummer 10 und wurde an gleich zwei Stellen erheblich zerkratzt.

Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0.

