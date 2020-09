POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus, für Sonntag, den 06.09.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Eigentumsdelikte

1.1 Diebstahl von Kraftfahrzeug

Tatzeit: Fr., 04.09.2020, 19:15 Uhr - 04.09.2020, gg. 20:15 Uhr Tatort: 65239 Hochheim-Massenheim, Pfarrgasse

Am Freitag, dem 04.09.2020, kam es in Hochheim-Massenheim in den Abendstunden zu einem PKW-Diebstahl. Der Geschädigte stellte sein Fahrzeug, einen schwarzen Opel Zafira, mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-KS 402, in der auf seinem Grundstück befindlichen Garage ab, ohne das Garagentor herunterzulassen. Er begab sich anschließend in sein Wohnhaus.

Der unbekannte Täter entwendete das Fahrzeug aus der unverschlossenen Garage, ohne im Besitz des Kfz-Schlüssels zu sein. Anschließend ließ der Täter das Garagentor herunter um die Entdeckung des Diebstahls so zu verzögern.

Der GS bemerkte den Diebstahl seines Fahrzeugs am Folgetag und erstattet eine Strafanzeige. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- EUR geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

1.2. Betrug - Wechselfallenschwindel

Tatzeit: Sa., 05.09.2020, 10:50 Uhr Tatort: 65812 Bad Soden, Wiesenweg

Am Samstag, dem 05.09.2020, kam es gegen 10:50 Uhr, zu einem Wechselfallschwindel. Ein 83-jähriger Mann aus Liederbach wurde zunächst auf der Straße "Wiesenweg" in Bad Soden am Taunus von einer ihm unbekannten Person angesprochen. Die Person gab an, dass sie lediglich zwei Euro in bar gewechselt haben wolle. Beim Wechselvorgang gelangte der Täter, auf unbekannte Art und Weise, an das Scheingeld des Liederbachers, welches er in seiner Geldbörse mit sich führte. Dem Täter gelang es so unbemerkt 400 EUR, in einer unbekannten Stückelung, zu entnehmen. Der Verlust fiel dem Geschädigten erst später auf dem Wochenmarkt auf.

Der Beschuldigte entfernte sich in Richtung "Königsteiner Straße".

Hinweise auf den Beschuldigten:

- ca. 180 cm - "gut" gekleidet - kurze dunkle Haare - blauer Pulli - südl. Erscheinungsbild - sprach gebrochenes Deutsch

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-2079-0 in Verbindung zu setzen.

2. Verkehrsdelikte

2.1. Fahren eines Fahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Tatzeit: Sa., 05.09.2020, 22:20 Uhr Tatort: 65795 Hattersheim, Voltastraße

Am Samstagabend, gg. 22:20 Uhr, wurde ein PKW durch eine Hofheimer Polizeistreife einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es konnte festgestellt werden, dass der 23-jährige Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Außerdem bestand der Verdacht, dass er den PKW unter Einfluss von berauschenden Mitteln geführt hat. Ein durchgeführter Drogenvortest zeigte ein positives Ergebnis auf Cannabis und Kokain. Der Fahrzeugführer wurde anschließend zur Polizeidienststelle verbracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Nach den polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte von der Dienststelle entlassen. Eine Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

3. Sonstiges

-

gefertigt: Sieger, PHK´ in

