PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Samstag, den 05.09.2020

Hofheim (ots)

1. Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person, Eppstein, B455, Freitag den 04.09.2020, 19:09 Uhr.

Ein 40-jähriger Hofheimer befuhr mit seinem PKW die B455 aus Richtung Eppstein kommend, in Richtung der BAB A3. In Höhe des Industriegebiet Eppstein West passierte er den dortigen Kreisverkehr. Hier verlor der Fahrzeugführer aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurde er leicht verletzt und zunächst in ein Krankenhaus verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

2. Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer, Eschborn, Hauptstraße Ecke Steinbacher Straße, Freitag den 04.09.2020, 16:39 Uhr.

Eine 27-jährige Fahrzeugführerin befuhr die Hautstraße in Eschborn in Richtung Niederhöchstadt. In Höhe der Steinbacher Straße beabsichtigte sie nach links in diese abzubiegen. Hierbei übersah sie die auf der Hauptstraße entgegenkommende und vorfahrtsberechtige 28-jährige Radfahrerin. Die Radfahrerin stürzte über die Motorhaube und prallte gegen die Windschutzscheibe des PKW. Hierbei zog sie sich Verletzungen zu, welche im Krankenhaus behandelt werden mussten.

gefertigt: Karl, POK'in

