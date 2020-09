POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom 04.09.2020

PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

1. Baustelle in Tiefgarage von Einbrechern heimgesucht, Bad Soden, Richard-Wagner-Straße, 02.09.2020, 18.00 Uhr bis 03.09.2020, 07.00 Uhr, (pl)In der Richard-Wagner-Straße in Bad Soden wurde in der Nacht zum Donnerstag eine Tiefgarage von Einbrechern heimgesucht. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zur Tiefgarage, in welcher derzeit Sanierungsarbeiten stattfinden, und entwendeten hieraus Maschinen, Werkzeuge und Arbeitsmaterialien im Gesamtwert von rund 3.000 Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

2. Falsches Gewinnversprechen, Hofheim, 03.09.2020, 11.00 Uhr, (pl)Am Donnerstagvormittag haben Betrüger bei einer Frau aus Hofheim versucht, mit einem falschen Gewinnversprechen Bargeld zu ergaunern. Der Frau wurde telefonisch ein hoher Gewinn mitgeteilt. Um den Gewinn zu erhalten, sollte sie jedoch vorab mehrere Hundert Euro Gebühren in Form von Gutscheinkarten bezahlen. Da die Angerufene glücklicherweise skeptisch reagierte, ging sie den Betrügern nicht ins Netz und informierte stattdessen die Polizei. Betrüger versuchen immer wieder, mit der "Gewinnmasche" an Geld zu kommen. Lassen Sie sich auf solche Spielereien nicht ein. Schenken Sie telefonischen Gewinnversprechen keinen Glauben, insbesondere wenn die Einlösung des Gewinnes an Bedingungen geknüpft ist. Leisten Sie keinerlei Vorauszahlungen auf versprochene Gewinne, denn ein seriöses Unternehmen wird die Gewinnausschüttung niemals von einer Vorauszahlung abhängig machen! Und eines ist sowieso klar: Wer nicht bei einem Gewinnspiel mitgespielt hat, kann auch nicht gewinnen!

3. Aktueller Blitzerreport für den Main-Taunus-Kreis Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Mittwoch: L3265, Höhe Sportplatz Weilbach

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

