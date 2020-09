PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldungen der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 02.09.2020

Hofheim (ots)

1. Toyota von der Straße gestohlen, Kriftel, Richard-Wagner-Straße, Montag, 31.08.2020, 17:15 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020, 08:30 Uhr

(jn)Im Tatzeitraum zwischen dem frühen Montagabend und Dienstagmorgen ist in Kriftel ein Toyota verschwunden. Der weiße Wagen des Modells RAV 4 mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-CO 616 parkte am Fahrbahnrand der Richard-Wagner-Straße. Am Dienstagmorgen stellte der Besitzer dann gegen 08:30 Uhr fest, dass sein Fahrzeug spurlos verschwunden war. Der Wert beläuft sich auf etwa 25.000 Euro.

Hinweise zum Verbleib des Toyota oder der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen, Eppstein, In der Müllerwies, Lindenkopfstraße, Freitag, 28.08.2020, 16:00 Uhr bis Dienstag, 01.09.2020

(jn)Gleich zwei Pkw haben unbekannte Täter in den vergangenen Tagen in Eppstein aufgebrochen und aus dem Innenraum Werkzeug im Wert von ca. 3.000 Euro entwendet. "In der Müllerwies" hatten es die Gauner auf einen weißen Fiat Ducato abgesehen. Auf bislang nicht bekannte Art und Weise wurde das Fahrzeug geöffnet und dann Stemm- und Bohrhammer sowie Winkelschleifer, Sägen und ein Staubsauger - alles vom Hersteller "Makita" - entwendet. Bereits am Montagmorgen hatte der Nutzer eines weißen Renault Master festgestellt, dass sein am Freitagnachmittag in der Lindenkopfstraße im Ortsteil Ehlhalten abgestellter Wagen aufgebrochen worden war. Mit einer Bohrmaschine, einem Akkuschrauber und weiterem Werkzeug waren die Täter unerkannt geflüchtet und hatten einen Sachschaden in Höhe eines niedrigen dreistelligen Betrages zurückgelassen.

Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

