Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfall am Südertor

Lippstadt (ots)

Am Freitag, dem 21.08.2020, kam es um 13:15 Uhr an der Unterführung Südertor zu einem Unfall. Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Lippstadt fuhr mit seinem Fahrrad durch die Unterführung in Richtung Lange Straße. Ein etwa 11- 12-jähriger Junge lief ihm plötzlich ins Rad. Beide stürzten und der 14-Jährige verletzte sich leicht. Der "unfallverursachende" Junge lief einfach davon. Er war etwa 140 bis 150 Zentimeter groß, und hatte blondes Haar. Er trug eine Bluejeans und ein blaues T-Shirt mit Frontdruck. Zeugen, die Hinweise zu dem Jungen geben können, werden gebeten sich unter der Rufnummer 02941-91000 bei der Polizei zu melden. (lü)

