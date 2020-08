Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Sexueller Übergriff

Soest (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (21.08. auf 22.08.) kam es wahrscheinlich zu einem sexuellen Übergriff zweier junger Männer auf eine junge Frau. Sie war am Abend zu Besuch bei Freunden am Steinkuhlenweg gewesen. Gegen 23:00 Uhr verließ die Frau die Wohnung um frische Luft zu schnappen. Aufgrund ihres bis dahin recht hohen Alkoholkonsums verlief sie sich. Zwei junge Männer, auf Fahrrädern, boten ihr Hilfe an um den Weg zurück zu finden. Sie begaben sich schließlich zu einer Parkbank an einem Spielplatz. Es könnte sich dabei um den Spielplatz am Andreas-Gryphius-Weg handeln. Hier kam es dann zu einem sexuellen Übergriff. Erst gegen 01:00 Uhr wurde die junge Frau von zwei Zeuginnen in der Nähe der Fachhochschule angetroffen. Das Opfer entschloss sich den Vorfall bei der Polizei anzuzeigen. Bei einer Vernehmung konnte sie die beiden mutmaßlichen Täter wie folgt beschreiben:

- Einer war etwa 1,75 Meter der Andere etwa 1,85 Meter groß. - Mindestens einer sprach mit russischem Akzent. - Bei einem Gespräch fiel der Name Justin. Einer der Täter könnte so heißen. - Ein Täter hatte blaue Augen. - Eines der Fahrräder war ein blaues Herrenrad mit schwarz-weißer Beschriftung. - An dem Rad waren zwei bis drei Aufkleber und die Lampe fehlte.

Die Ermittler suchen nach Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können. Wer hat zwei junge Männer mit Fahrrädern in der Nacht zusammen mit einer jungen Frau gesehen? Wer hat etwas verdächtiges gehört? Wer kann Angaben zu den beschriebenen Männern oder dem Fahrrad machen? Hinweise werden unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen genommen. (lü)

