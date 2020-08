Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Radler kollidiert mit Straßenlaterne

Lippstadt (ots)

Am Mittwoch, um 13:05 Uhr, kam es an der Stirper Straße zu einem Unfall. Ein 14-jähriger Jugendlicher war im Regen mit seinem Fahrrad auf dem Radweg unterwegs. Vermutlich durch Ablenkung kam er vom Radweg ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. (lü)

