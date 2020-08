Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Einbruch in Büro

Wickede (ots)

In der Zeit zwischen Dienstag, 16:20 Uhr, und Mittwoch, 06:30 Uhr, ist an der Erlenstraße in ein Büro eingebrochen worden. Unbekannte Täter verschafften sich über ein auf "Kipp" stehendes Fenster Zugang zu den Räumen. Sie durchwühlten Schränke sowie Schubladen und entwendeten eine Spardose. Zeugen, die Hinweise zum Vorfall oder zu verdächtigen Personen geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02922-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Ein auf "Kipp" stehendes Fenster ist ein offenes Fenster. Die Polizei weißt daher ausdrücklich darauf hin, dass vorhandene Sicherungen benutzt werden sollten. (wo)

