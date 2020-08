Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Geseke - Verkehrsunfall

Geseke (ots)

Am Mittwochmorgen, gegen 07:40 Uhr, ist es auf der Eringerfelder Straße zu einem Unfall gekommen. Ein 10-jähriger Junge war in Richtung Dr.-Lappe-Straße mit seinem Fahrrad unterwegs. Nahe der Straße Im Waterbiet fuhr er gegen ein am Straßenrand geparktes Auto und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht und wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 900 Euro. (wo)

